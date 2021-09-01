На ті ж граблі. Україна знову не змогла втримати перемогу над Казахстаном

Україна знову не змогла перемогти Казахстан у матчі відбору на Чемпіонат світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Українці включилися зі старту і вже на 2-й хвилині Яремчук відзначився шедевром. Форвард "жовто-синіх" прийняв м'яч за межами штрафного майданчика на груди і з льоту парашутом відправив у дев'ятку воріт казахів - 1:0.

На 16-й хвилині Україна могла забивати і другий гол. Соболь, змістившись в центр, пробив з лінії штрафного майданчика, а м'яч, рикошетом від казахського захисника, влучив у штангу. Ярмоленко на добивання трохи не встиг.

Казахи ближче до середини тайму також створили першу загрозу біля воріт П'ятова. Куат подав з флангу, але Бистров не зреагував на промах від українських захисників.

Правда, вже в наступній атаці українці оббили весь каркас воріт збірної Казахстану. Спершу Ярмоленко зіграв на випередження після передачі Буяльського з флангу, але м'яч влучив у штангу. А після добивання від Сидорчука круглий влучив у поперечину.

У другому таймі Україна продовжила домінувати і на 63-й хвилині мала відмінний шанс збільшити рахунок, але Матвієнко, вийшовши на "побачення" з кіпером Казахстану, переграти того не зміг. А ще через дві хвилини знову вихід віч-на-віч з кіпером суперників не реалізував український захисник - тепер Соболь.

А за 68-й хвилині мало не відбулося повторення першого матчу між збірними. Забарний пропустив м'яч за комір, де його підхопив Аімбетов, вколотивши м'яч у сітку воріт П'ятова. Благо, судді зафіксували офсайд, який також підтвердила і система VAR.

Але все ж українці поплатилися за тринькання. Ближче до кінця другого тайму "жовто-мініє" підсіли, чим почали користуватися гравці Казахстану. Спершу Зінченко збив поблизу свого штрафного гравця місцевої збірної, отримавши при цьому "жовту", через яку пропустить матч з Францією. А після розіграшу штрафного Караваєв не надто щільно зіграв з Валліулліним, який потужно пробив у ближній кут П'ятова з кута. Той на удар не зреагував - 1:1.

Далі Україна знову включилася і таки перемогу вирвати могла. Хороші моменти були у Циганкова і Ярмоленка. Хоча на останніх хвилинах українці і зовсім мало не упустили навіть одне очко - після удару аембетова врятував П'ятов. Вже в компенсований час українці, здавалося, вирвали перемогу - на 90+4-й хвилині гол забив вийшов на заміну Сікан. Але в наступній атаці українці знову пропустили-дубль на рахунку Валліулліна. У підсумку 2:2 і зіпсований дебют нового наставника - Олександра Петракова.

Після чотирьох турів у України 4 очка - всі матчі завершилися внічию. У Франції, яка має на матч менше і йде першої - 7 балів.