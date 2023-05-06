ВОЗ отменила ЧП из-за COVID, а "вагнеровцы" анонсировали выход из Бахмута: новости за 5 мая

В пятницу, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения упразднила чрезвычайное положение из-за COVID-19, а основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин анонсировал выход боевиков из Бахмута.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 193210 оккупантов.

Британская разведка заявила, что Россия не сможет оградить свою протяженную железнодорожную сеть от диверсий. Подрывы поездов приводят к краткосрочным задержкам поставок для армии.

В Минобороны Британии сообщили, что российская армия пытается штурмовать позиции ВСУ на востоке Украины, а активные бои продолжаются в трех направлениях.

Шмыгаль прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании на коронацию Чарльза ІІІ. Он также проведет ряд встреч.

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" выходит из Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы его наемники покинут позиции в Бахмуте и отдадут их подразделениям Минобороны РФ. Это якобы произойдет 10 мая.

В ГУР Минобороны и ВСУ заявляют, что Пригожин не собирается выводить своих наемников из Бахмута.

При этом замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Россия не оставляет идею взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Для этого в город стягиваются "вагнеровцы", которыми заменяются штурмовые отряды десантников.

Украина вернула тела еще 80 погибших военных

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - заявили в Минреинтеграции.

Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания совместно с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне.

Погибли более 20 млн человек. ВОЗ отменила чрезвычайное положение из-за COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что отменено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое было введено через COVID-19.

"Вчера Комитет по чрезвычайной ситуации собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение. Я принял этот совет", - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что с глобальной угрозой COVID-19 покончено.

Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.

"Вместе с предыдущим решением о скором обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку ЕС Украине до 5,6 млрд евро", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора", - ООН

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Совместный координационный центр в Стамбуле не смог прийти к согласию по выдаче разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.