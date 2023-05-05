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Украина вернула тела еще 80 погибших военных

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Пятница 05 мая 2023 11:57
Украина вернула тела еще 80 погибших военных Фото: Украина вернула тела еще 80 погибших военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украину сегодня, 5 мая, удалось вернуть тела павших защитников. Речь идет о 80 военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - отмечает пресс-служба.

Передача тел погибших воинов осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Как отмечают в Минреинтеграции:

  • горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247;
  • сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26;
  • в выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз, 14 апреля, Украина вернула тела 82 защитников.

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