Украина вернула тела еще 80 погибших военных
В Украину сегодня, 5 мая, удалось вернуть тела павших защитников. Речь идет о 80 военнослужащих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - отмечает пресс-служба.
Передача тел погибших воинов осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.
Как отмечают в Минреинтеграции:
- горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247;
- сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26;
- в выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз, 14 апреля, Украина вернула тела 82 защитников.
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