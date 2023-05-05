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РФ стягивает вагнеровцев в Бахмут, пытаясь взять город до 9 мая, - Маляр

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Бахмут, Пятница 05 мая 2023 13:48
РФ стягивает вагнеровцев в Бахмут, пытаясь взять город до 9 мая, - Маляр Фото: РФ изо всех сил пытается взять Бахмут Донецкой области под контроль до 9 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская Эксперт: Анна Маляр

Россия не оставляет идею взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Для этого в город стягиваются вагнеровцы, которыми заменяются штурмовые отряды десантников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение замминистра обороны Анны Маляр.

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - рассказала Маляр.

По ее словам, украинские военные не дают врагу прорвать оборону. В частности, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев.

Как сообщало РБК-Украина, Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута - 9 мая. А потом, по одной из версий, российский диктатор Владимир Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Как сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Россия действительно хочет захватить Бахмут до 9 мая, но Силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность.

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Донецкая область Бахмут
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