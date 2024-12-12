Палата представителей США не поддержала ленд-лиз для Украины на 2025 год, - посол
В США Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год. При этом в документе нет положения о продлении ленд-лиза для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
По ее словам, в этом году законопроект об оборонном бюджете на 2025 год (NDAA), утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Посольство Украины в США активно адвокатировало его.
"Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено", - констатировала посол.
Впрочем, по ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".
Что такое ленд-лиз
Ленд-лиз, официально представленный как Закон о содействии обороне Соединенных Штатов - политика, согласно которой Соединенные Штаты Америки поставляют своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, стратегическое сырье, включая нефтепродукты и материальные средства.
Она предоставляется на основе того, что такая помощь является важной для обороны Соединенных Штатов. Эта помощь включает военные корабли и военные самолеты, а также другое оружие.
Закон о ленд-лизе был принят дважды за всю историю - впервые он был подписан 11 марта 1941 года во время Второй мировой войны, а второй раз - для Украины после российского вторжения 9 мая 2022 года.
Принятие оборонного бюджета на 2025 год Палатой представителей США
Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год (NDAA). Соответствующее решение поддержали 281 конгрессмен, против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа).
В частности, как пишет The Hill, проект предусматривает 883,7 млрд долларов на оборону США. В документе, в частности, предусмотрено выделение средств на создание специального фонда по Тайваню, который является аналогичным инициативе по помощи Украине.
Следующим шагом должно стать одобрение NDAA Сенатом США, которое ожидается на следующей неделе.