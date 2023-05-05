ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора", - ООН

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 21:48
В Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора", - ООН Фото: В Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов "зернового коридора" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 5 мая, Совместный координационный центр в Стамбуле не смог достичь соглашения о выдаче разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.

Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, ежедневные инспекции ранее авторизованных судов продолжаются.

В последние недели движение судов через украинский коридор экспорта зерновых культур неоднократно нарушалось.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности России в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявлял о необходимости продления "зернового соглашения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор Турция ООН Война России против Украины
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой