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ВООЗ скасувала НС через COVID, а "вагнерівці" анонсували вихід із Бахмута: новини за 5 травня

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Київ, Субота 06 травня 2023 08:15
ВООЗ скасувала НС через COVID, а "вагнерівці" анонсували вихід із Бахмута: новини за 5 травня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У пʼятницю, 5 травня, Всесвітня організація охорони здоровʼя скасувала надзвичайний стан через COVID-19, а засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин анонсував вихід бойовиків із Бахмута.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Шмигаль прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії на коронацію Чарльза ІІІ. Він також проведе низку зустрічей.

Пригожин заявив, що ПВК "Вагнера" виходить з Бахмуту

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що нібито його найманці покинуть позиції в Бахмуті і віддадуть їх підрозділам Міноборони РФ. Це нібито станеться 10 травня.

У ГУР Міноборони та у ЗСУ заявляють, що Пригожин не збирається виводити своїх найманців з Бахмута.

При цьому заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія не полишає ідеї взяти під свій контроль Бахмут Донецької області до 9 травня. Для цього до міста стягуються "вагнерівці", якими замінюються штурмові загони десантників.

Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - заявили у Мінреінтеграції.

Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.

Загинули понад 20 млн людей. ВООЗ скасувала надзвичайний стан через COVID-19

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус повідомив, що скасовано надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було введено через COVID-19.

"Учора Комітет з надзвичайної ситуації зібрався в 15-й раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", - заявив він.

Водночас він наголосив, що це не означає, що з глобальною загрозою COVID-19 покінчено.

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України

Україні нададуть артилерійські снаряди калібру 155 мм і, за запитом, ракети. Їх будуть спільно закупляти країни-члени ЄС.

"Разом із попереднім рішенням про швидке забезпечення боєприпасами з існуючих запасів ми виділяємо на цю мету 2 млрд євро, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

У Стамбулі не вдалося погодити дозволи для нових суден "зернового коридору", - ООН

Прес-секретар генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив, що Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг дійти згоди щодо видачі дозволів новим суднам для участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

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