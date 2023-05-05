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В Британии обновили карту войны в Украине: какая ситуация на фронте

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Украина, Пятница 05 мая 2023 14:48
В Британии обновили карту войны в Украине: какая ситуация на фронте Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия пытается штурмовать позиции ВСУ на востоке Украины. Активные бои продолжаются на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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В Британии обновили карту войны в Украине: какая ситуация на фронте

По данным британской карты, российские оккупанты сосредоточились на трех направлениях. Эпицентром боевых действий остается Донецкая область. Бои там продолжаются в районе Бахмута, а также западнее Донецка - вблизи Авдеевки и Марьинки.

Кроме того, продолжаются бои на западе Луганской области. Оккупанты пытаются атаковать на Лиманском направлении, однако успеха не имеют.

На других участках фронта, в частности, в Запорожской и Херсонской областях, ситуация стабильная. Российские войска обстреливают всю линию фронта из тяжелого вооружения, однако продвижение врага не зафиксировано.

Напомним, владелец ПИК "Вагнера" Пригожин заявил, что собирается якобы вывести свои войска из Бахмута и передать позиции российской армии.

В ВСУ и Главном управлении разведки Минобороны объяснили заявления Пригожина и его цели. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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