ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1

Новина українською →
Берлин, Пятница 05 мая 2023 14:19
Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1 Фото: Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1 (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2 Nyheder.

Глава Минобороны Дании 5 мая прибыл в Германию с рабочим визитом. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.

"То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 - это очень значительное количество", - сказал министр.

По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

Министр обороны Дании отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.

"Они (танки, - ред.) обладают очень хорошей способностью к стрельбе и хорошей возможностью ориентироваться на местности", - добавил Поульсен.

Напомним, 2 мая Дания выделила Украине свой самый большой пакет помощи.

Также премьер Дании недавно заявил, что его страна передала украинским военным много артиллерии, которая уже идет в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Военная помощь
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой