Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1

Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2 Nyheder.

Глава Минобороны Дании 5 мая прибыл в Германию с рабочим визитом. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.

" То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 - это очень значительное количество", - сказал министр.

По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

Министр обороны Дании отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.

"Они (танки, - ред.) обладают очень хорошей способностью к стрельбе и хорошей возможностью ориентироваться на местности", - добавил Поульсен.

Напомним, 2 мая Дания выделила Украине свой самый большой пакет помощи.

Также премьер Дании недавно заявил, что его страна передала украинским военным много артиллерии, которая уже идет в Украину.

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