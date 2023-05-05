Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Фото: ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА россиян (GettyImages)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. Также было уничтожено 16 артсистем и 17 БПЛА противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3710 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7224 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2978 (+16) ед,
- РСЗО - 550 (+3) ед,
- средства ПВО - 304 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2540 (+17),
- крылатые ракеты - 947 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5916 (+30) ед,
- специальная техника - 373 (+3).
Ранее мы писали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.
Добавим, недавно украинские защитники показали, как регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.
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