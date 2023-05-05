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Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба

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Киев, Пятница 05 мая 2023 08:16
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба Фото: ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА россиян (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. Также было уничтожено 16 артсистем и 17 БПЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3710 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7224 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2978 (+16) ед,
  • РСЗО - 550 (+3) ед,
  • средства ПВО - 304 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2540 (+17),
  • крылатые ракеты - 947 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5916 (+30) ед,
  • специальная техника - 373 (+3).

Ранее мы писали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.

Добавим, недавно украинские защитники показали, как регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.

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Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
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