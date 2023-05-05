ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка оценила ущерб от рельсовой войны для российской армии

Новина українською →
Украина, Пятница 05 мая 2023 08:59
Британская разведка оценила ущерб от рельсовой войны для российской армии Фото: диверсии на ж/д путях задерживают поставки для российской армии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия не сможет защитить свою протяженную железнодорожную сеть от диверсий. Подрывы поездов приводят к краткосрочным задержкам поставок для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, недавний всплеск железнодорожных аварий в российских районах, граничащих с Украиной, был вызван подрывами, совершенным неизвестными субъектами.

По данным британской разведки, аварии привели к краткосрочным локальным сбоям в работе российских военных железнодорожных перевозок.

"Хотя ее бригады железнодорожных войск способны быстро восстанавливать пути, эти инциденты усилят давление на внутренние силы безопасности России, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить обширные и уязвимые железнодорожные сети России от нападения", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что атаки по нефтебазам в прифронтовых районах заставят российскую армию внести коррективы в операции по поставкам топлива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой