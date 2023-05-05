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Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 18:08
Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский совет откончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Таким образом, Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.

"Вместе с предварительным решением о скором обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку ЕС Украине до 5,6 млрд евро", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Эта мера будет способствовать совместным закупкам боеприпасов и ракет у компаний, основанных в ЕС или Норвегии, а также производству этих боеприпасов и ракет.

Напомним, 3 мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

До этого страны ЕС несколько раз не смогли договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины.

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