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Шмыгаль прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ

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Лондон, Пятница 05 мая 2023 10:54
Шмыгаль прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании на коронацию Чарльза ІІІ. Он также проведет ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

"Начинаем работать в Лондоне. Запланирован ряд встреч по укреплению отношений с одним из ключевых наших союзников", - отметил премьер.

Также Денис Шмыгаль вместе с первой леди Еленой Зеленской примут участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Чарльза ІІІ.

"Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию", - добавил Шмыгаль.

Стоит отметить, что официальная церемония коронации Чарльза ІІІ состоится завтра, 6 мая.

Как сообщалось, первая леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла в Лондон на коронацию Чарльза III.

Более подробно о церемонии коронации Чарльза ІІІ можно узнать в материале РБК-Украина.

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