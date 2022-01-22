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Крим не повернеться Україні, а вступ Грузії до НАТО нерозумний: у Німеччині зробили нові заяви

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Берлін, Субота 22 січня 2022 13:15
Крим не повернеться Україні, а вступ Грузії до НАТО нерозумний: у Німеччині зробили нові заяви Фото: голова ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив ряд заяв щодо ситуації навколо України. Зокрема, за його словами, Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Він також зазначив, що Україні, аби вступити в НАТО, необхідно відповідати усім вимогам Альянсу. Наразі це неможливо через окупацію.

"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський острів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах.

Щодо Грузії, то її членство в Альянсі Шенбах, чомусь, вважає нерозумним, хоча "вона відповідає всім критеріям".

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них", - сказав глава ВМС.

При цьому він зазначив, що мета Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні", - сказав голова ВМС Німеччини.

Нагадаємо, Німеччина сумнівається у необхідності відключення Росії від SWIFT.

Крім того, Німеччина заблокувала постачання зброї з Естонії до України.

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