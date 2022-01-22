ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США заперечили організацію евакуації з України, але нагадали про комерційні рейси

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 22 січня 2022 22:40
У США заперечили організацію евакуації з України, але нагадали про комерційні рейси Фото: Держдеп США заперечує евакуацію з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Державний департамент США заперечує інформацію про організацію евакуації родичів американських дипломатів з України на тлі можливого вторгнення Росії. Однак у відомстві заявили, що у надзвичайній ситуації американцям не потрібно чекати організованої евакуації з України.

Про це заявив посадовець Держдепу США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Як зазначив чиновник, який забажав залишитися анонімом, наразі родичі американських дипломатів можуть повернутися в США комерційними рейсами, не чекаючи організованої евакуації.

"Американські громадяни не повинні чекати евакуації (у разі загострення ситуації в Україні - ред.), яка буде спонсоруватися урядом США. Сьогодні доступні комерційні рейси для вильоту", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, сьогодні кореспондент американського телеканалу FOX News розповів, що Держдеп доручив почати у понеділок евакуацію родичів співробітників посольства США в Україні.

До цього телеканал CNN повідомляв, що посольство США в Києві попросило Держдеп дозволити евакуацію родичів дипломатів з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Глава ВМС Німеччини подав у відставку. Після скандальної заяви про Крим
Глава ВМС Німеччини подав у відставку. Після скандальної заяви про Крим
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі