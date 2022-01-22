У США заперечили організацію евакуації з України, але нагадали про комерційні рейси

Державний департамент США заперечує інформацію про організацію евакуації родичів американських дипломатів з України на тлі можливого вторгнення Росії. Однак у відомстві заявили, що у надзвичайній ситуації американцям не потрібно чекати організованої евакуації з України.

Про це заявив посадовець Держдепу США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Як зазначив чиновник, який забажав залишитися анонімом, наразі родичі американських дипломатів можуть повернутися в США комерційними рейсами, не чекаючи організованої евакуації. "Американські громадяни не повинні чекати евакуації (у разі загострення ситуації в Україні - ред.), яка буде спонсоруватися урядом США. Сьогодні доступні комерційні рейси для вильоту", - заявив представник Держдепу.