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Слідом за США: Німеччина готує план евакуації сімей дипломатів з України

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Берлін, Субота 22 січня 2022 19:03
Слідом за США: Німеччина готує план евакуації сімей дипломатів з України Фото: Німеччина готується до евакуації сімей своїх дипломатів з України (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Німеччини працює над планом евакуації членів співробітників посольства в Україні. Їх мають вивезти з країни у разі подальшого погіршення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, МЗС Німеччини розробляє план евакуації родичів працівників німецького посольства у Києві. За попередньою інформацією, їх мають вивезти із країни у разі загострення ситуації.

РБК-Україна звернулася за коментарем до українського МЗС. На момент публікації новини відповідь від міністерства не надійшла.

Нагадаємо, раніше стало відомо про наказ Держдепартаменту США розпочати із 24 січня евакуацію сімей американських дипломатів з України.

Зазначимо, за даними Bloomberg, евакуація співробітників посольства США в Україні не проводитиметься, як в Афганістані.

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