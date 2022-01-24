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В Україні посиляться холоди: які області заморозить до -18 градусів

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Понеділок 24 січня 2022 06:30
В Україні посиляться холоди: які області заморозить до -18 градусів Фото: в Україні посиляться холоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильніші морози, пік яких очікується на цьому тижні.

Що буде з погодою в наступні три дні-читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Так, за даними Наталки Діденко, понеділок, 24 січня, буде в Україні морозним: вдень -4... -8 градусів. На дорогах ожеледиця "буде штовхатися і пхатися".

Сніг 24 січня випадатиме на сході, в центрі та на півдні України. Північ і захід - без істотних опадів, хіба в Карпатах щось потрусить часом.

В Києві понеділок буде холодним: вдень до -5... -7 градусів. Сніг у столиці цього дня малоймовірний.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, у вівторок 25 січня нас чекає більш морозна ніч. Особливо холодно очікується в деяких західних областях. Тут синоптики прогнозують до -18 градусів.

А ось середа, 26-е число, порадує пом'якшенням холодів, але на сході все ще очікується нічні морози до -11 градусів.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз на наступні три дні:

В Україні посиляться холоди: які області заморозить до -18 градусівВ Україні посиляться холоди: які області заморозить до -18 градусівВ Україні посиляться холоди: які області заморозить до -18 градусів

Погода в Україні 24-26 січня (meteo.gov.ua)

Коли відступлять морози

"Потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи з західних і північних областей", - повідомила Діденко.

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, чи можна це вилікувати, і що робити, якщо вам стає погано при зміні погоди.

Також експерти нагадали українцям про правила поведінки на льоду взимку.

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