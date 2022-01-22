У Німеччині заперечили плани з евакуації родин дипломатів з України

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на публікацію німецької газети Bild про плани Берліну евакуювати родичів дипломатів з України . У міністерстві заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке агентство FAZ .

Як заявили у німецькому міністерстві, станом на зараз "немає жодних заходів щодо скорочення співробітників посольства" в Києві або членів їх родин.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних місій в Україні, а також у тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні", - наголосили в МЗС Німеччини.