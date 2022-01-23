Після "Омікрону" тимчасово настане затишшя, - ВООЗ
Фото: директор ВООЗ в Європі Ханс Клюге (flickr.com)
Ймовірно, що після "Омікрону" пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад у Європі. Це станеться завдяки загальному імунітету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Franche 24.
За словами директора ВООЗ в Європі Ханса Клюге, після "Омікрону" можливе затишшя протягом декількох тижнів, або ж місяців завдяки загальному імунітету, який виробився в результаті вакцинації та перенесеного захворювання.
Водночас це не означає завершення пандемії, як зауважив Клюге.
"Ендемічний означає, що ми можемо передбачити, що станеться, а цей вірус вже не раз дивував", - зазначив представник ВООЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, що таке ендемічна інфекція.
Також у ВООЗ розповіли, коли пандемія коронавірусу зможе перейти до фази ендемії.