ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Евакуація родин дипломатів США з України: Держдеп наказав розпочати у понеділок

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 22 січня 2022 17:40
Евакуація родин дипломатів США з України: Держдеп наказав розпочати у понеділок Фото: Держдеп розпорядився почати сімей евакуацію дипломатів з України (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний департамент США розпорядився розпочати евакуацію сімей американських дипломатів із України. Вона розпочнеться у понеділок, 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона.

За його даними, Держдепартамент розпорядився сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію із країни вже у понеділок. Журналіст додав, що про це повідомили офіційні особи.

Нагадаємо, раніше джерела телеканалу CNN заявили про можливість початку евакуації співробітників американського посольства в Україні наступного тижня.

Зазначимо, за даними Bloomberg, евакуація співробітників посольства США в Україні не проводитиметься, як в Афганістані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Державний департамент США
NEWS
Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба
Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі