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Глава ВМС Німеччини подав у відставку. Після скандальної заяви про Крим

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Німеччина, Субота 22 січня 2022 22:58
Глава ВМС Німеччини подав у відставку. Після скандальної заяви про Крим Фото: глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах (twitter.com)
Автор: Анна Полисученко

Командувач військово-морськими силами Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах йде у відставку. Таке рішення військовий прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито "ніколи не повернеться" до складу держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Заяву про звільнення Шенбаха вже прийняли міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор збройних сил Еберхард Цорн.

Замість нього, за інформацією видання, повинен бути призначений його наступник - контр-адмірал Ян Крістіан Каак, який нині виконує обов'язки заступника командувача ВМС ФРН. У 2016 році він очолив сили операції "Аталанта" в якості командувача силами - місія служить для захисту поставок гуманітарної допомоги в Сомалі і боротьби з піратством.

Нагадаємо, Шенбах виступав в Індії на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. Зокрема, він заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Раніше ми писали, що главу ВМС Німеччини викликали на бесіду в Міноборони після заяв про Крим і Путіна.

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Глава ВМС Німеччини подав у відставку. Після скандальної заяви про Крим
Глава ВМС Німеччини подав у відставку. Після скандальної заяви про Крим
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