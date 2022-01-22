Глава ВМС Німеччини подав у відставку. Після скандальної заяви про Крим

Командувач військово-морськими силами Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах йде у відставку. Таке рішення військовий прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито "ніколи не повернеться" до складу держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Заяву про звільнення Шенбаха вже прийняли міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор збройних сил Еберхард Цорн.

Замість нього, за інформацією видання, повинен бути призначений його наступник - контр-адмірал Ян Крістіан Каак, який нині виконує обов'язки заступника командувача ВМС ФРН. У 2016 році він очолив сили операції "Аталанта" в якості командувача силами - місія служить для захисту поставок гуманітарної допомоги в Сомалі і боротьби з піратством.

Нагадаємо, Шенбах виступав в Індії на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. Зокрема, він заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.