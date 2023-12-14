Визит Зеленского в Норвегию и анонс передачи ПВО NASAMS Украине: новости за 13 декабря

Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 декабря, прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом.

Там он участвовал в саммите лидеров стран Северной Европы и провел с ними отдельные переговоры.

Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).

Некоторые системы отправляются из собственных складов страны, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие закажут у производителей.

Зеленский призвал США передать Украине ATACMS большей дальности, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США предоставить украинским войскам ракеты ATACMS. Речь идет о ракетах большей дальности.

По данным источников Politico, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майклом Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.

Во Львовском ТЦК провели проверку из-за скандала со священником

Львовский областной ТЦК и СП провел проверку после скандала с мужчиной в военной форме, который пренебрежительно общался со священником и обвинил его в неявке в военкомат.

Испания настаивает на начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Испания поддерживает европейскую интеграцию Украины. Мадрид настаивает на начале переговоров о членстве Украины в Европейском союзе.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что надеется начать переговоры между Европейским союзом и Украиной до завершения председательства Испании в Совете ЕС, которое заканчивается 31 декабря.

"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на статью NYT о том, что Украине якобы следует переходить к обороне вместо наступления.

"По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так - в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал президент Украины.

Дания предоставит Украине новый пакет помощи на миллиард евро

Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что что в четверг, 14 декабря, она представит новый пакет поддержки своему парламенту.

В Берлине состоялась конференция коалиции по усилению ПВО в Украине

В Берлине состоялась конференция коалиции, которая намерена усилить противовоздушную оборону в Украине.

В ней приняли участие около 70 участников из 22 стран, а также представители ЕС и НАТО. В Минобороны Германии заявили, что целью коалиции является координация разработки архитектуры ПВО в Украине, которая будет совместима с НАТО.

Одобрят ли лидеры Евросоюза 50 млрд евро для Украины: прогноз еврокомиссара

Лидеры стран Европейского союза, вероятно, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает 50 миллиардов евро для Украины, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.