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Испания настаивает на начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Мадрид, Среда 13 декабря 2023 14:16
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Испания настаивает на начале переговоров о вступлении Украины в ЕС Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Испания поддерживает европейскую интеграцию Украины. Мадрид настаивает на начале переговоров о членстве Украины в Европейском союзе.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает РБК-Украина со ссылкой на TVP World.

Санчес заявил, что надеется начать переговоры между Европейским союзом и Украиной до завершения председательства Испании в Совете ЕС, которое заканчивается 31 декабря.

"Я начал председательство Испании с поездки в Киев, и я надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении с этой страной", - сказал Санчес на пленарном заседании Европарламента.

Премьер Испании подчеркнул, что "пришло время для ЕС открыть свои двери" и принять Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан.

Отметим, что расширение Европейского союза и вступление Украины и других кандидатов должны поддержать все члены ЕС.

Саммит лидеров ЕС

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться до 16 декабря.

Европейские СМИ предполагают, что из-за Венгрии начало переговоров о вступлении Украины может быть отложено на март 2024 года.

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Испания Евросоюз Вступление в ЕС
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