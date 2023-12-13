Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Как отмечается, некоторые системы отправляются из собственных складов страны, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие закажут у производителей.

"Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и отдает этому преимущество", - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Кроме того, Норвегия выделяет 273 млн долларов на гуманитарную поддержку Украины, которая включает образование, медицину и выплату пенсий.

Общая сумма помощи - 1,8 млрд долларов.

Помощь Украине от Норвегии

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Позже Норвегия предоставила один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.

Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем опасности для проверки радиационной обстановки.

Также Норвегия объявила о выделении 200 млн норвежских крон (17 млн евро) Всемирной продовольственной программе, включая гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, Великобритания вместе с Норвегией возглавили новую "морскую коалицию" для помощи Украине. Новое объединение стран будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.