Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS
Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.
Как отмечается, некоторые системы отправляются из собственных складов страны, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие закажут у производителей.
"Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и отдает этому преимущество", - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Кроме того, Норвегия выделяет 273 млн долларов на гуманитарную поддержку Украины, которая включает образование, медицину и выплату пенсий.
Общая сумма помощи - 1,8 млрд долларов.
Помощь Украине от Норвегии
В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.
Позже Норвегия предоставила один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.
Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем опасности для проверки радиационной обстановки.
Также Норвегия объявила о выделении 200 млн норвежских крон (17 млн евро) Всемирной продовольственной программе, включая гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины".
Кроме того, Великобритания вместе с Норвегией возглавили новую "морскую коалицию" для помощи Украине. Новое объединение стран будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.
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