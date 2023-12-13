Во Львовском ТЦК провели проверку из-за скандала со священником: новые детали

Львовский областной ТЦК и СП провел проверку после скандала с мужчиной в военной форме, который пренебрежительно общался со священником и обвинил его в неявке в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в Facebook и главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Областной военкомат отметил, что провел служебную проверку из-за скандала в Стрыйском районе. Во время нее выяснилось, что мужчина в военной форме на опубликованном в сети видео - это гражданский.

"При осуществлении планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешался гражданский в военной форме, имеющий личную неприязнь к священнослужителю", - говорится в сообщении.

ТЦК уверяет, что действия военных были правомерны, а повестка священнику была выписана заранее. Его вызвали в военкомат для уточнения военно-учетных данных.

"Напоминаем, что в стране продолжается полномасштабная война, обязанность каждого гражданина явиться для уточнения учетных данных в случае получения повестки. Попутно выражаем искреннюю благодарность тысячам священников и капелланов, которые наряду с нашими воинами на фронте поддерживают моральный и боевой дух", - добавили в ТЦК.

Что известно о гражданском

Глава Львовской ОВА сообщает, что попавший на видео гражданский мужчина в военной форме - это отец братьев Кирилла и Василия Вышиваных, погибших в 2022 году.

Известно, что младший брат погиб 4 марта 2022 года в боях в Николаевской области. Герою было 28 лет и он служил в рядах 80-й бригады.

Старший, 34-летний майор Кирилл Вышиваный, погиб через десять дней после этого - в результате ракетного удара по Яворивскому полигону.

Фото: братья Кирилл и Василий Вышиваные (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Что этому предшествовало

Вчера, 12 декабря, в сети появились видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК. Инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области.

На скандал отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал Львовский областной военкомат провести проверку и подчеркнул, что мобилизация не должна проходить с унижением чести и достоинства человека.