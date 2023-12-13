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В Берлине состоялась конференция коалиции по усилению ПВО в Украине

Берлин, Среда 13 декабря 2023 17:06
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В Берлине состоялась конференция коалиции по усилению ПВО в Украине Архивное фото: В Берлине состоялась конференция коалиции по усилению ПВО в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Берлине сегодня, 13 декабря, состоялась конференция коалиции, которая намерена усилить противовоздушную оборону в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Германии.

"Министр обороны Борис Писториус объявил на заседании Контактной группы по обороне Украины 22 ноября, что Германия и Франция возглавляют Коалицию по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в Берлине состоялась стартовая конференция коалиции по потенциалу долгосрочного усиления противовоздушной обороны Украины.

В ней приняли участие около 70 участников из 22 стран, а также представители ЕС и НАТО. В Минобороны заявили, что целью коалиции является координация разработки архитектуры ПВО в Украине, которая будет совместима с НАТО.

Усиление ПВО в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине страны Запада передали значительное количество систем и комплексов противовоздушной обороны, которые эффективно уничтожают российские ракеты или дроны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине от Германии вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.

Также стало известно, что Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).

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