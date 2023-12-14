Візит Зеленського в Норвегію та анонс передачі ППО NASAMS Україні: новини за 13 грудня

Зеленський прибув до Осло з неанонсованим візитом

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом.

Там він брав участь у саміті лідерів країн Північної Європи та провів з ними окремі переговори.

Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS

Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).

Деякі системи відправляють з власних складів країни, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, інші замовлять у виробників.

Зеленський закликав США передати Україні ATACMS більшу дальність, - Politico

Президент України Володимир Зеленський закликав США надати українським військам ракети ATACMS. Йдеться про ракети більшої дальності.

За даними джерел Politico, Зеленський під час зустрічі зі спікером Палати представників США, республіканцем Майклом Джонсоном порушив питання про необхідність постачання Україні ATACMS більшого радіусу дії.

У Львівському ТЦК провели перевірку через скандал зі священиком

Львівський обласний ТЦК та СП провів перевірку після скандалу з чоловіком у військовій формі, який зневажливо спілкувався зі священиком та звинуватив його у неявці до військкомату.

Іспанія наполягає на початку переговорів щодо вступу України до ЄС

Іспанія підтримує європейську інтеграцію України. Мадрид наполягає на початку переговорів щодо членства України у Європейському союзі.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що сподівається розпочати переговори між Європейським союзом та Україною до завершення головування Іспанії у Раді ЄС, яке закінчується 31 грудня.

"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на статтю NYT про те, що Україні нібито слід переходити до оборони замість настання.

"За заявами генералів США, деяких осіб, я вам скажу так - у будь-якому разі це не про кризу, це про зиму, і взимку завжди сповільнюються операції: контрнаступальні чи оборонні. Тому я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим", - сказав президент України.

Данія надасть Україні новий пакет допомоги на мільярд євро

Уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що у четвер, 14 грудня, вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.

У Берліні відбулася конференція коаліції щодо посилення ППО в Україні

У Берліні відбулася конференція коаліції, яка має намір посилити протиповітряну оборону в Україні.

У ній взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, а також представники ЄС та НАТО. У Міноборони Німеччини заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.

Чи схвалять лідери Євросоюзу 50 млрд євро для України: прогноз єврокомісара

Лідери країн Європейського союзу, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро для України, заявив єврокомісар із питань бюджету Йоханнес Хан.