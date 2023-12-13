Одобрят ли лидеры Евросоюза 50 млрд евро для Украины: прогноз еврокомиссара

Лидеры стран Европейского союза, вероятно, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает 50 миллиардов евро для Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

По его словам, Венгрия должна согласится на решение по пересмотру бюджета, поскольку оно касается и ее собственных интересов.

В частности, Будапешт сейчас стремится защитить свои границы от мигрантов, а в пересмотре бюджета предусмотрено 15 миллиардов евро на такую политику в рамках всего Евросоюза.

"Этот пакет, он не только для Украины, в нем есть кое-что для миграции, защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, которые в настоящее время являются хорошими друзьями Венгрии и напротив, чтобы получить дополнительные финансовые средства", - объяснил Хан.

Он отметил, что у Еврокомиссии есть "план Б" на случай, если Венгрия все же наложит вето на решение о 50 млрд евро для Украины, но он не хочет его раскрывать, чтобы "не давать возможности для выхода".

Еврокомиссар также подтвердил, что 26 стран ЕС могут предоставить помощь Украине в рамках межправительственного соглашения.

"Конечно. Это одна из возможностей. Но я не верю, что Венгрия останется в стороне от международного, не только европейского, но и международного сообщества", - добавил Хан.

50 млрд евро для Украины

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года.

Для того, чтобы такое решение было принято, его должны одобрить все лидеры стран ЕС. Вопрос рассмотрят на саммите, который пройдет уже 14-15 декабря.

Венгрия угрожает наложить вето на такую инициативу и выдвигает свои условия. Еще вчера политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявлял, что его страна одобрит пересмотр бюджета ЕС только в случае, если блок разморозит предназначенные для Будапешта 30 млрд евро.