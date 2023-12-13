"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте

Ситуация на фронте в Украине не кризисная. Но в зимний период как наступательные, так и оборонные операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы.

Глава государства отреагировал на статью NYT о том, что Украине якобы следует переходить к обороне вместо наступления.

"По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так - в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что россияне не добились никаких побед на фронте в этом году. Оккупационные войска, как и в прошлом году, сосредотачиваются на востоке Украины. По словам президента, самое главное для Украины сейчас - сдержать захватчиков.

"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. Они попробовали там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка "вагнеровцев". Теперь они отослали туда большое количество своих войск. Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина добилась успеха на море, благодаря чему удалось снять российскую блокаду.

"Что касается победы - все говорят о большом успехе на море, который действительно был. Разблокировано Черное море, вытеснен флот РФ из Черного моря и это успех. Надо готовиться к следующим операциям", - заявил президент.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно The New York Times заявило, что США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с Россией. Американские военные считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, а не контратаковать. Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

По данным издания, США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

Также добавим, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал ранее статью для The Economist. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Залужный предположил, что война могла зайти в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте в Украине не патовая.