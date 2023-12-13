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Зеленский призвал США передать Украине ATACMS большей дальности, - Politico

Вашингтон, Среда 13 декабря 2023 09:35
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Зеленский призвал США передать Украине ATACMS большей дальности, - Politico Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США предоставить украинским войскам ракеты ATACMS. Речь идет о ракетах большей дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным источников издания, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майклом Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.

Ранее США передали вооруженным силам Украины ракеты ATACMS меньшей дальности. Их успешно используют украинские воины.

Также Politico напоминает, что в последние недели республиканцы призывали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большего радиуса действия, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.

ATACMS для Украины

Напомним, осенью 2023 года украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ATACMS в нашу страну будут происходить на постоянной основе.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в начале этой недели прибыл в Вашингтон на фоне того, что в Конгрессе не могут принять финансирование помощи Украине. Вопрос блокируют республиканцы, требуя усилить защиту границы с Мексикой.

В ходе визита Зеленский встретился с лидерами Демократической и Республиканской партии в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Кроме того, состоялась встреча Зеленского и Байдена в Белом доме. Детальнее о ней - в нашем материале.

На фоне визита Зеленского США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи в 200 млн долларов.

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