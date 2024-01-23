Визит Туска в Киев и арест сына Гринкевича: новости за 22 января

Вчера, 22 января 2024 года, премьер-министр Польши Дональд Туск, впервые с тех пор, как возглавил правительство в декабре 2023 года, приехал в Украину. А Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу, который фигурирует в деле о схемах на закупках Минобороны для нужд армии.

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Туск в Киеве: все подробности визита

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска удалось обсудить два важных момента. Это новый оборонный пакет для Киева и возможность совместного производства оружия.

"Сегодня с господином премьер-министром (Польши, - ред.) Дональдом Туском провели очень продуктивные переговоры. По всем аспектам наших двусторонних отношений. Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь", - рассказал президент Владимир Зеленский.

Что известно о визите Туска в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Суд арестовал сына Гринкевича с возможностью залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу, фигурирующему по делу о схемах на закупках Минобороны для нужд армии.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил арестовать Гринкевича с возможностью залога в 500 млн гривен.

Сторона защиты заявила, что будет подавать апелляцию.

Больше о том, кто такой Роман Гринкевич и во многом его обвиняют, читайте по ссылке.

Кулеба об оружии для Украины: чем длиннее радиус, тем короче будет война

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского союза предоставить Украине больше оружия, отметив, что количество и дальность влияют на продолжительность войны.

Глава МИД обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку нашего государства.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", NASAMS, IRIS-T и SAMP-T - это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус (речь идет о радиусе действия, - ред.), тем короче будет война", - заявил Кулеба.

Кроме этого глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям для Украины, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев 22 января заявил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

"Польша присоединилась к декларации G7, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", - сказано в сообщении.

Дроны приостановили работу топливного комплекса в Усть-Луге на несколько недель, - Reuters

Российская компания "Новатек", скорее всего, возобновит масштабную деятельность на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких недель после атаки дронов.

"Новатек" заявил 21 января, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе из-за пожара. По цели отработали беспилотники СБУ.

Газета "Коммерсант" также сообщила, что в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.

"Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", - отмечают аналитики московской брокерской компании.

Аналитики также говорят, что "Новатэк" теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

Скандалы с Bihus.Info и Николовым: в полиции сообщили, на каком этапе следствие

Правоохранители зарегистрировали ряд производств по "прослушке" Bihus.Info и уже запланирован ряд следственных действий. Что касается дела по преследованию Юрия Николова, то удалось установить 4 фигурантов, которые расклеивали листовки с угрозами журналисту.

"(По Bihus.Info - ред.) одно производство в СБУ, второе - даже не одно, а четыре обратились к нам представители от "Бигуса". Мы зарегистрировали четыре производства по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - сказал Выговский.

По его словам, эти производства были внесены на выходных и запланирован ряд следственных действий.

"Мы скоординируем наши действия (с СБУ - ред.) и будем двигаться", - сказал Выговский.

Также он прокомментировал дело в отношении журналиста Юрия Николова. В частности, лиц, которые ломились в помещение журналиста и расклеивали листовки с угрозами.

"Относительно журналиста Николова - у нас за выходные были установлены 4 фигуранта, кто приходил расклеивал (листовки - ред.). Проводятся следственные действия", - добавил глава Нацпола.

Боец Нацгвардии застрелил четырех человек на Донбассе: убиты двое полицейских

В Лимане Донецкой области убийство четырех человек – двух женщин и полицейских. Людей, в том числе приехавших на вызов правоохранителей, застрелил боец Нацгвардии.

"Утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим", - рассказали в ведомстве.

Через некоторое время, по данным ГБР, с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8:00 на место происшествия поехала другая группа.

"На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери", - добавили следователи.

По горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о множественном гражданстве

В парламенте Украины вчера, 22 января, зарегистрировали проект закона президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Отмечается, что проект закона называется "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".

Президент определил его как неотложный. Позже стало известно, что Зеленский предложил в своем законопроекте актуализировать порядок приобретения гражданства для лиц, которые в составе Сил обороны участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины, членов их семей.

Послы ЕС одобрят использование доходов от активов РФ в пользу Украины

Послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что между государствами-членами Евросоюза существует политическое соглашение об использовании доходов от замороженных российских активов.

По словам журналиста, в среду послы ЕС должны дать зеленый свет старту откладывания полученных средств на отдельный счет.

Позже их будут использовать для нужд Украины.