Визит генсека ООН в Киев и второй день протестов в Грузии: новости за 8 марта

В среду, 8 марта, Киев посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а в Грузии продолжились протесты из-за закона об "иноагентах".

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины:

Генсек ООН прибыл в Киев с визитом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приехал в столицу Украины ночью.

По его словам, ООН готова стать посредником по демилитаризации ЗАЭС.

Кроме того, президент Владимир Зеленский и генсек ООН согласились, что продолжение зерновой инициативы необходимо миру.

Южная Корея одобрила поставки Польшей гаубиц Krab для Украины

Правительство Южной Кореи одобрило в прошлом году экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, изготовленных из южнокорейских компонентов.

Украина наращивает силы и технику для большого наступления, - The Economist

Так, из военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% поступило за последние 3 месяца. Снабжение вооружений, согласованных в Германии в январе 2023 года, - это две трети от общего количества, отправленного Украине в прошлом году.

Иран тайно поставил России сотни тысяч снарядов, - Sky News

По данным источника издания, два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта 10 и 12 января. Они перевозили около 200 контейнеров с оружием. Суда могли перевозить около 100 млн шаров и около 300 тысяч снарядов.

Танки Leopard 2 из Германии и Португалии доставят в Украину до конца марта

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце.

Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 2 млрд евро для фонда, финансирующего военную помощь Украине

"Данное решение является четким сигналом о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - сообщило шведское председательство в ЕС.

В Грузии возобновились протесты и начался женский марш

В Тбилиси второй день подряд продолжались массовые протесты из-за российского законопроекта об "иноагентах". Акция перед парламентом Грузии проходила под лозунгом: "Нет российскому закону!".