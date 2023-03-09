Визит генсека ООН в Киев и второй день протестов в Грузии: новости за 8 марта
В среду, 8 марта, Киев посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а в Грузии продолжились протесты из-за закона об "иноагентах".
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины:
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ВСУ уничтожили за сутки 700 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 155530 своих солдат.
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По данным британской разведки, российская армия в течение трех месяцев безрезультатно наступала в районе Угледара. Теперь в командовании решают вопрос: сделать еще одну попытку.
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что боевые действия уже идут у деоккупированного населенного пункта Стельмаховка.
Генсек ООН прибыл в Киев с визитом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приехал в столицу Украины ночью.
По его словам, ООН готова стать посредником по демилитаризации ЗАЭС.
Кроме того, президент Владимир Зеленский и генсек ООН согласились, что продолжение зерновой инициативы необходимо миру.
Южная Корея одобрила поставки Польшей гаубиц Krab для Украины
Правительство Южной Кореи одобрило в прошлом году экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, изготовленных из южнокорейских компонентов.
Украина наращивает силы и технику для большого наступления, - The Economist
Так, из военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% поступило за последние 3 месяца. Снабжение вооружений, согласованных в Германии в январе 2023 года, - это две трети от общего количества, отправленного Украине в прошлом году.
Иран тайно поставил России сотни тысяч снарядов, - Sky News
По данным источника издания, два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта 10 и 12 января. Они перевозили около 200 контейнеров с оружием. Суда могли перевозить около 100 млн шаров и около 300 тысяч снарядов.
Танки Leopard 2 из Германии и Португалии доставят в Украину до конца марта
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце.
Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 2 млрд евро для фонда, финансирующего военную помощь Украине
"Данное решение является четким сигналом о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - сообщило шведское председательство в ЕС.
В Грузии возобновились протесты и начался женский марш
В Тбилиси второй день подряд продолжались массовые протесты из-за российского законопроекта об "иноагентах". Акция перед парламентом Грузии проходила под лозунгом: "Нет российскому закону!".