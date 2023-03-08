Танки Leopard 2 из Германии и Португалии доставят в Украину до конца марта

Боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце", - сказал он в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

По его словам, танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на театр военных действий.

Напомним, в январе правительство Германии поставило задачу быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2. Обычно в Украине они оборудованы 31 танком каждый.

Отметим, Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила на годовщину полномасштабной войны.