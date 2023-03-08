ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский и генсек ООН согласились, что продолжение зерновой инициативы необходимо для мира

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 16:06
Зеленский и генсек ООН согласились, что продолжение зерновой инициативы необходимо для мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина и ООН согласились, что продолжение инициативы по экспорту зерна критически важно для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Мы согласились сегодня, что продление черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо для всего мира. Также важно работать ради нашей гуманитарной инициативы "Зерно из Украины" и в рамках этой инициативы нам удалось уже привлечь почти 200 млн долларов и отправить более 140 тысяч тонн украинского зерна", - сказал он.

Зеленский уверен, что Украина вместе с ООН сможет значительно усилить как гуманитарную инициативу, так и зерновую инициативу. По его словам, это даст еще больше гарантий мировой продовольственной безопасности.

Генсек ООН также высказался за продление инициативы.

"Я хочу подчеркнуть критическую важность продления Черноморской инициативы по зерну после 18 марта и работы над созданием условий для максимально возможного использования экспортной инфраструктуры через Черное море, в соответствии с целями инициативы", - сказал Гутерреш.

Напомним, что Гутерреш прибыл в Киев с официальным визитом 8 марта. Главной темой переговоров генсека ООН и Зеленского станет продолжение "зернового соглашения".

Добавим, что срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Антониу Гутерриш зерновой коридор
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу