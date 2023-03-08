Украина наращивает силы и технику для большого наступления, - The Economist

Украинская армия может готовиться к серьезным контрнаступательным действиям. Об этом свидетельствуют поставки западной техники от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Украина готовится

Издание отмечает, что Украина в последние месяцы накапливает силы и технику, что может говорить о подготовке к контрнаступлению.

Так, из военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% поступило за последние 3 месяца. Снабжение вооружений, согласованных в Германии в январе 2023 года, - это две трети от общего количества, отправленного Украине в прошлом году.

Журналисты отмечают, что Украина в ближайшее время получит не только танки, но и другую бронированную технику, которая играет значительную роль в наступательных действиях. Кроме того, издание подчеркивает, что украинская армия трансформируется и уже в скором времени третья часть войск будет иметь комплектацию по стандартам НАТО.

"Если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, ожидается, что оно упадет - пяти к двум с поступлением помощи", - отмечает издание.

Планы Залужного

По данным The Economist, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный планирует образовать три новых армейских корпуса, в каждом из которых будет по шесть бригад (каждая будет насчитывать более 20 тысяч человек).

Также в издании отмечают, что пока украинская армия сдержит российское наступление в районе Бахмута, часть военных проходит обучение за границей. По всей вероятности, это поможет изменить тактику боевых действий.

"Во время наступательных действий прошлого года украинская армия в основном наступала в ротных формированиях. Обучение в Графенвере имеет целью объединить их в большие батальоны и бригады, способные вести "общеоружейную" войну, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды действуют вместе, а не просто последовательно, как это в основном сейчас", - говорится в материале.

Возможности России

Журналисты не исключают, что РФ может усилить штурмы на востоке. Однако из-за ее истощенных человеческих и технических резервов - возможности оккупантов ограничены.

По мнению экспертов, враг может взыскать подразделения с других участков фронта на Донбасс. В таком случае это создаст пробел, которым ВСУ могут воспользоваться для наступления.