Генсек ООН прибыл в Киев с визитом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в столицу Украины с официальным визитом. В Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По данным издания, генсек ООН прибыл в Киев в ночь на 8 марта. Это уже третий визит Антониу Гутерреша в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В Киеве генеральный секретарь ООН встретится с Владимиром Зеленским. Ожидается, что главной темой переговоров станет продление "зернового соглашения".

Напомним, вчера мы сообщали, что генсек ООН собирается посетить Киев, чтобы обсудить работу "зернового коридора", в том числе продление срока действия соглашения.

Следует отметить, что срок соглашения по экспорту украинского продовольствия по Черному морю истекает 18 марта. По данным Reuters, Украина начала переговоры по продлению зерновой инициативы.

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