ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине
После стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда долларов фонда, из которого финансируются военные поставки Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Швеции при ЕС Ларса Дэниолсона в Twitter.
Данная помощь свидетельствует о том, что европейские партнеры готовы и дальше поддерживать Украину и помогать ей освобождать свои территории.
"Сегодня послы ЕС одобрили дополнительные 2 миллиарда евро для Европейского фонда мира", – написал он.
Фото: ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине (twitter.com/sweden2023eu)
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что средства из европейских оборонных фондов следует направить на закупку боеприпасов для Украины. Это поможет ускорить решение вопроса с дефицитом снарядов.
Напомним, сегодня в Стокгольме министры обороны стран ЕС проводят неформальную встречу, где обсудят вопросы поставок боеприпасов Украине.
На встречу также был приглашен министр обороны Украины Алексей Резников.
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