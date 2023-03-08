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Россияне пытаются захватить деоккупированные села в Луганской области: какова тактика врага

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Луганская область, Среда 08 марта 2023 11:35
Россияне пытаются захватить деоккупированные села в Луганской области: какова тактика врага Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска пытаются захватить ранее деоккупированные села в Луганской области. Враг выбрал тактику продвижения там, где у него это "получается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Боевые действия уже идут возле деоккупированного населенного пункта Стельмаховка. Она находится под нашим контролем, но в этом направлении оккупанты постоянно штурмуют. Так же бои идут в направлении Макеевка-Невское и Куземовка-Новоселевское. Там постоянно идут боевые действия. Этих населенных пунктов фактически нет, потому что россияне их разнесли своими постоянными обстрелами", - рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что стратегия российских войск остается единственной - это выход на админграницы Луганской и Донецкой областей.

"О тактических действиях - они понимают, что у них не получается "блицкрига", быстрого продвижения. Поэтому тактика оккупантов такая: где могут, там и продвигаются. Где они видят, что есть хоть какой-то успех, то бросают все резервы, усиливают обстрелы и таким образом продвигаются вперед", - говорит Гайдай.

Но, по словам главы ОВА, пока на Кременском, Сватовском, Белоголевском направлении стратегических успехов у россиян нет и огромные продвижения также отсутствуют.

"Силы обороны держат позиции крепко, ситуация полностью под контролем ВСУ", - подытожил Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что самыми тяжелыми участками фронта в регионе остается Белогоровка и направление Кременной.

Также мы писали о том, что в Луганской области окупанты пополняют резервы и снова готовятся к новым атакам.

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