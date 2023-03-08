Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Фото: украинские военные (Getty Images)
Украинские военные ликвидировали 700 российских окупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 155 530 (+700) человек ликвидировано,
- танков - 3436 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6723 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2463 (+7) ед,
- РСЗО - 488 (+0) ед,
- средств ПВО - 253 (+3) ед,
- самолетов - 303 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5330 (+7) ед,
- специальной техники – 236 (+2).
Напомним, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили 100 атак противника на пяти направлениях и уничтожили ЗРК "Бук-М1-2".
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