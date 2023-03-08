Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ

Украинские военные ликвидировали 700 российских окупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

Напомним, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили 100 атак противника на пяти направлениях и уничтожили ЗРК "Бук-М1-2".

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