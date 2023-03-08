В Грузии возобновились протесты и начался женский марш

В Тбилиси второй день продолжаются массовые протесты из-за российского законопроекта об "иноагентах". Сегодня после обеда люди начали активно сходиться на новые митинги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" .

Акция перед парламентом Грузии проходит под лозунгом: "Нет российскому закону!". На митинге собрались студенты, участницы "Марша женщин", рядовые граждане, а также представители оппозиции.

Как сообщается, участники акции скандируют: "Нет российскому закону", "Грузия", "Больше женщин в парламенте", "Нет тотальному контролю!". Также раздается государственный гимн Грузии.

В своих выступлениях участники акции подчеркнули, что женщины не отступят от европейского выбора страны.

"Европейский выбор у нас не отобрать, Европа - наш конституционный выбор", - отмечают протестующие.