Корея одобрила поставку Польшей гаубиц Krab для Украины

Правительство Южной Кореи одобрило в прошлом году экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, которые сделаны из южнокорейских компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал представитель министерства обороны Ким Хён Чхоль в интервью агентству Reuters .

Комментарий является первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно поставлять Украине компоненты вооружений для ее войны против России.

Официальные лица Сеула ранее отказывались комментировать Krab, что вызвало слухи о том, дала ли Южная Корея официальное согласие.

Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу шасси гаубицы южнокорейского производства, сказал Ким Хён Чхоль, директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... затем приняли решение выдать лицензию на экспорт из Польши", - сказал он.

При этом Ким подчеркнул, что позиция правительства заключается в том, чтобы не передавать системы вооружения Украине.

Производимая польской компанией Huta Stalowa Wola, самоходная гаубица Krab представляет собой сочетание южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.

После российского вторжения в феврале прошлого года Польша в мае отправила в Украину 18 Krab, и две страны подписали заказы еще на десятки.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль тогда заявил, что Южная Корея, союзник США, не предоставила никакого оружия Украине. Его администрация заявляет, что не планирует менять эту политику.

Юн Сук Ёль сказал, что южнокорейский закон затрудняет прямую продажу оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта.

Во время визита в Сеул в январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие страны, которые изменили свою политику отказа от поставок оружия странам, находящимся в конфликте, после вторжения России.

Южная Корея извлекла выгоду из стремления Европы перевооружиться, подписав в прошлом году крупную сделку на поставку оружия Польше на сумму 5,8 млрд долларов на поставку сотен ракетных установок Chunmoo, танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50.

Ким сказал, что Польше потребуется дополнительное разрешение Южной Кореи, чтобы поставить какое-либо из этих новых вооружений Украине. Чиновники DAPA ранее подчеркивали, что эти продажи предназначены для укрепления обороны Польши, а не для помощи Украине.

Чувствительность Южной Кореи к этому вопросу была подчеркнута сделкой по продаже 155-мм артиллерийских снарядов Соединенным Штатам. Официальные лица в Вашингтоне заявили, что хотят отправить боеприпасы на Украину, но Южная Корея настаивает на том, что конечным пользователем должны быть Соединенные Штаты.