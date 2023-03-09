ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Візит генсека ООН до Києва і другий день протестів у Грузії: новини за 8 березня

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 березня 2023 08:15
Візит генсека ООН до Києва і другий день протестів у Грузії: новини за 8 березня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 березня, до Києва завітав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, а у Грузії продовжилися протести через закон про "іноагентів".

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України:

Генсек ООН прибув до Києва з візитом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приїхав до столиці України вночі.

За його словами, ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС.

Крім того, президент Володимир Зеленський та генсек ООН погодилися, що продовження зернової ініціативи необхідне для світу.

Південна Корея схвалила поставки Польщею гаубиць Krab для України

Уряд Південної Кореї схвалив минулого року експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які виготовлені з південнокорейських компонентів.

Україна нарощує сили та техніку для великого наступу, - The Economist

Так, з військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, - це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні минулого року.

Іран таємно поставив Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News

За даними джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Судна могли перевозити приблизно 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів.

Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії доставлять в Україну до кінця березня

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть прибути в Україну цього місяця.

Посли ЄС погодили виділення додаткових 2 млрд євро для фонду, який фінансує військову допомогу Україні

"Це рішення є чітким сигналом про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - повідомило шведське головування в ЄС.

У Грузії відновилися протести та розпочався жіночий марш

У Тбілісі другий день поспіль тривали масові протести через російський законопроєкт про "іноагентів". Акція перед парламентом Грузії проходила під гаслом: "Ні російському закону!".

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Антоніу Гутерріш Війна Росії проти України
NEWS
Україна під ударом. У Києві та багатьох містах вибухи: всі подробиці
Україна під ударом. У Києві та багатьох містах вибухи: всі подробиці
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь