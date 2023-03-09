Візит генсека ООН до Києва і другий день протестів у Грузії: новини за 8 березня
У середу, 8 березня, до Києва завітав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, а у Грузії продовжилися протести через закон про "іноагентів".
Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України:
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ЗСУ знищили за добу 700 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 155 530 своїх солдатів.
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За даними британської розвідки, російська армія протягом трьох місяців безрезультатно наступала в районі Вугледара. Тепер у командуванні вирішують питання: чи зробити ще одну спробу.
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що бойові дії вже йдуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка.
Генсек ООН прибув до Києва з візитом
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приїхав до столиці України вночі.
За його словами, ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС.
Крім того, президент Володимир Зеленський та генсек ООН погодилися, що продовження зернової ініціативи необхідне для світу.
Південна Корея схвалила поставки Польщею гаубиць Krab для України
Уряд Південної Кореї схвалив минулого року експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які виготовлені з південнокорейських компонентів.
Україна нарощує сили та техніку для великого наступу, - The Economist
Так, з військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, - це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні минулого року.
Іран таємно поставив Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News
За даними джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Судна могли перевозити приблизно 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів.
Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії доставлять в Україну до кінця березня
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть прибути в Україну цього місяця.
Посли ЄС погодили виділення додаткових 2 млрд євро для фонду, який фінансує військову допомогу Україні
"Це рішення є чітким сигналом про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - повідомило шведське головування в ЄС.
У Грузії відновилися протести та розпочався жіночий марш
У Тбілісі другий день поспіль тривали масові протести через російський законопроєкт про "іноагентів". Акція перед парламентом Грузії проходила під гаслом: "Ні російському закону!".