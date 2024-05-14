Буданов допускает, что после Харьковской области РФ может пойти в направлении Сум

Украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение следующих нескольких дней. Но Россия начнет новое наступление дальше к северу от Харькова, в Сумской области.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The New York Times.

Буданов заявил, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, предпримут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время, Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окраин Сум.

"Я понятия не имею, имеет ли это какое-либо значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности", - сказал он.

Наступление на севере Харьковской области

Напомним, на прошлой неделе российские войска пересекли границу на севере Харьковской области и зашли в несколько населенных пунктов. Сейчас бои продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.

По данным проекта DeepState, российские войска за последние сутки продвинулись и захватили село Лукьянцы.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что в наступлении участвуют более 30 тысяч российских военных.