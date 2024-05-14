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В сети сообщали о заходе оккупантов на мясокомбинат в Волчанске. В ВСУ опровергли

Волчанск, Вторник 14 мая 2024 16:59
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В сети сообщали о заходе оккупантов на мясокомбинат в Волчанске. В ВСУ опровергли Архивное фото: ВСУ опровергли заход россиян на мясокомбинат в Волчанске (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Информация о присутствии россиян на территории мясокомбината в Волчанске Харьковской области официально не подтверждена. Враг таким образом пытается посеять панику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире национального телемарафона.

Отмечается, что ранее в сети появлялись сообщения о том, что россияне зашли на местный мясокомбинат и закрепились там. Однако Волошин сослался на информацию администрации города, которая заявляла, что оккупантов в городе нет.

В сети сообщали о заходе оккупантов на мясокомбинат в Волчанске. В ВСУ опровергли

Скриншот: Мясокомбинат в Волчанске (google.com/maps)

"Все бои продолжаются вблизи города, и как раз город обстреливают. То есть информация о присутствии оккупантов официально не подтверждена не была. Враг пытается этим распространить панику среди населения и распространяет недостоверную информацию", - сказал спикер.

ВСУ получают подкрепление

Также Волошин объяснил, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая этим, что население будет в угрозе, которая надвигается именно через границу. Он посоветовал доверять официальной информации из проверенных источников.

"В настоящее время ситуация контролируется силами обороны. Наши защитники получают подкрепление и стабилизируют обстановку в том или ином направлении. А в интересах проведения операции больше информации сказать не могу", - подытожил он.

Ситуация в Волчанске

Российские войска активно обстреливают приграничный город, а власти эвакуировали оттуда уже почти все местное население. Бои продолжаются на окраине населенного пункта.

В то же время глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили заявлял, что ситуация в городе критическая, он почти разрушен из-за постоянных обстрелов со стороны России.

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