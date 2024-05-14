"Противник уже заблокирован": Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области
В Харьковской области сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокировали противника.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех - это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заявил он.
По его словам, уже вчера вечером наметилась тенденция к стабилизации.
"То есть противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти... Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции - это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", - заявил Буданов.
Он заявил, что россиян привлекли уже все силы и средства, которые были у них в приграничье, и дальше им нужно вводить свои резервы. При этом глава ГУР добавил, что в Харьковской области действуют достаточно ограниченные ресурсы РФ.
"Но они еще не вбросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все что у них есть они используют. Скажем так, все что у них было в приграничье - оно уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", - добавил Буданов.
Наступление РФ на Харьковскую область
На прошлой неделе российские войска начали наступление на севере Харьковской области. Им удалось оккупировать несколько населенных пунктов. Сейчас боевые действия продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.
По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечены более 30 тысяч российских захватчиков.
Генштаб ВСУ сообщал, что в Харьковском направлении обстановка сложная, однако она быстро меняется.
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