ua en ru
Вт, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Противник уже заблокирован": Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области

Вторник 14 мая 2024 11:56
UA EN RU
"Противник уже заблокирован": Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Харьковской области сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокировали противника.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех - это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заявил он.

По его словам, уже вчера вечером наметилась тенденция к стабилизации.

"То есть противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти... Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции - это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", - заявил Буданов.

Он заявил, что россиян привлекли уже все силы и средства, которые были у них в приграничье, и дальше им нужно вводить свои резервы. При этом глава ГУР добавил, что в Харьковской области действуют достаточно ограниченные ресурсы РФ.

"Но они еще не вбросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все что у них есть они используют. Скажем так, все что у них было в приграничье - оно уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", - добавил Буданов.

Наступление РФ на Харьковскую область

На прошлой неделе российские войска начали наступление на севере Харьковской области. Им удалось оккупировать несколько населенных пунктов. Сейчас боевые действия продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечены более 30 тысяч российских захватчиков.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Харьковском направлении обстановка сложная, однако она быстро меняется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит