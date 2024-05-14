Третья штурмовая в Харьковской области уничтожила вражескую САУ "Нона" (видео)

Украинские военные в Харьковской области обнаружили позиции самоходной установки "Нона" и прицельным огнем уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Третьей отдельной штурмовой бригады .

"Нона" часто меняла огневые позиции, но пилоты 1-й батареи нашли и наконец всадили по ней три прицельных выстрела", - написали военные.

Воины уточнили, что россияне использовали установку для поддержки своих штурмовых действий, обстрелов украинских рубежей и попытки нарушить логистику ВСУ на передовой.

Потери россиян

Оккупанты несут значительные потери на поле боя, как в личном составе, так и в технике. Украинские воины ежедневно ликвидируют сотни россиян на поле боя.

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщали, что общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 485 430 солдат.

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