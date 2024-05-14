Массированный удар по Харькову: что известно на сейчас и фото последствий
Российские оккупанты сегодня, 14 мая, днем ударили по центру Харькова. Они попали по многоэтажке.
Более детально о последствиях атаки и фото - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: публикации Харьковской областной прокуратуры, главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и издания "Накипіло".
Последствия удара
Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, россияне нанесли удары по жилым районам Харькова ракетами и авиационными бомбами.
Попадание авиационным боеприпасом было по жилой 20-этажке, она повреждена. Также начались пожары в гаражном кооперативе на площади 80 квадратных метров и возгорание травы.
Согласно последним данным прокуратуры, в результате атаки пострадали 20 мирных жителей. Среди них шестеро мужчин, 11 женщин и трое детей - две девушки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик.
Также повреждены по меньшей мере 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазин.
По предварительной информации, россияне использовали для атаки УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
Обновлено 21:00
В результате российской атаки на Харьков пострадал 21 человек - семь мужчин, 11 женщин и три ребенка.
Фото последствий
Фото российской атаки показали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Фото: последствия удара по Харькову
Также последствия можно увидеть на фото от Харьковской областной прокуратуры и местных СМИ.
Фото: в результате удара по Харькову повреждена многоэтажка
Что предшествовало
Напомним, сегодня днем в Харькове прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о пуске российских управляемых авиационных бомб в сторону Харьковской области.
Позже местные власти рассказали о том, что под атакой находился жилой район. В частности, враг ударил по многоэтажке.
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