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ПВО и саммит мира. Зеленский назвал главные темы переговоров с Блинкеном

Вторник 14 мая 2024 11:14
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ПВО и саммит мира. Зеленский назвал главные темы переговоров с Блинкеном Фото: президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Главными темами переговоров президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном будут поставки вооружений в Украину, в первую очередь, систем ПВО, украино-американское соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира.

Об этом Зеленский заявил накануне встречи с Блинкеном, передает корреспондент РБК-Украина.

"Системы ПВО являются самым большим дефицитом для нас. Нам надо два Patriot для Харьковской области", - сказал Зеленский.

В свою очередь, госсекретарь Блинкен сказал, что часть американской помощи из последнего принятого Конгрессом пакета уже прибыла в Украину, а часть еще в пути и она "позволит изменить ситуацию".

"Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами, мы сделаем эти следующие месяцы успешными, что мы справимся с проблемами, которые у нас есть, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе", - сказал Блинкен.

Также президент Украины выразил надежду на то, что США помогут привлечь к участию в саммите мира максимально большое количество стран.

Визит Блинкена в Киев

Напомним, что сегодня утром государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Как сообщило издание Reuters, цель его поездки - продемонстрировать солидарность Штатов с Украиной.

Отметим, визит Блинкена проходит в момент, когда войска РФ начали новое наступление на севере Харьковской области после того, как в 2022 году были вытеснены ВСУ в рамках контрнаступления. Также поездка Блинкена происходит буквально через несколько недель после того, как президент США Джо Байден подписал долгожданный пакет помощи Украины более чем на 60 млрд долларов. С тех пор Штаты уже выделили Киеву военный пакет на пакет 400 млн долларов, включивший в частности ракеты в Patriot и NASAMS. Кроме того, в Белом доме пообещали новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни.

К слову, это уже четвертый визит Блинкена в Украину за время полномасштабного вторжения РФ. Ожидается, что, кроме Зеленского, он встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Владимир Зеленский Киев Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
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