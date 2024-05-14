Франция передаст Украине ракеты для системы ПВО SAMP/T, - Минобороны

Франция готовит для Украины новую военную помощь. Речь идет о ракетах к системе противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что Франция отправляет Украине новую партию ракет "земля-воздух" Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Лекорню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.

Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.