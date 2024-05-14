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Франция передаст Украине ракеты для системы ПВО SAMP/T, - Минобороны

Вторник 14 мая 2024 20:33
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Франция передаст Украине ракеты для системы ПВО SAMP/T, - Минобороны Архивное фото: министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция готовит для Украины новую военную помощь. Речь идет о ракетах к системе противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Франция отправляет Украине новую партию ракет "земля-воздух" Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Лекорню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.

Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.

Украина нуждается в усилении ПВО

Российские войска наносят ракетные удары по разным городам Украины. При этом сбивать баллистические цели могут Patriot и SAMP/T.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине срочно требуются дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T, ведь они помогут защититься от российского террора.

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