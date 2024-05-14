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Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

Вторник 14 мая 2024 13:48
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Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры Фото: Василий Шкураков и Тарас Высоцкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины назначил временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры.

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Так, временно возложено исполнение обязанностей:

  • министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича;
  • министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича.

Тарас Высоцкий

В 2008 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Специальность: "Административный менеджмент". Квалификация: магистр по менеджменту.

Трудовая деятельность:

  • 2019 год: первый заместитель председателя Черкасской областной государственной администрации.
  • 2019-2021 годы: заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
  • С 2021 года: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Василий Шкураков

В 2005 году окончил Украинский государственный университет экономики и финансов. Степень: магистр.

  • 2005-2018 годы: Министерство финансов Украины. Путь от экономиста до директора Департамента. С 2018 года - заместитель министра.
  • 2017-2018 годы: ЧАО "УКРГИДРОЭНЕРГО". Должность: заместитель гендиректора по экономике и финансам.
  • 2020 год: ЧАО "Укрфинжитло". Генеральный директор.
  • С августа 2021 года: первый заместитель министра инфраструктуры Украины.

Увольнение Кубракова

9 мая стало известно, что Александра Кубракова уволят от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Тогда в Верховной раде появилось постановление о его увольнении.

К этому источнику сообщили, что Верховная рада Украины возможность раздела Минрегиона на два отдельных ведомства. Для реализации этого плана нужно было освободить от должности Кубракова.

Больше о том, что известно об Александре Кубракове и его увольнении - читайте в материале.

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