Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

В 2005 году окончил Украинский государственный университет экономики и финансов. Степень: магистр.

В 2008 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Специальность: "Административный менеджмент". Квалификация: магистр по менеджменту.

Увольнение Кубракова

9 мая стало известно, что Александра Кубракова уволят от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Тогда в Верховной раде появилось постановление о его увольнении.

К этому источнику сообщили, что Верховная рада Украины возможность раздела Минрегиона на два отдельных ведомства. Для реализации этого плана нужно было освободить от должности Кубракова.

Больше о том, что известно об Александре Кубракове и его увольнении - читайте в материале.

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